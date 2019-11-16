Erhürman'dan "şaka", "espri" "sembollü" siyaset gündemine "şaka gibi" benzetmesi!

İşte o açıklama;

Guterres, raporunda, çözüm süreci konusunda pek de iyimser değil. Maraştaki gelişmelerin gerginliği artırdığını söylüyor ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin basın açıklamasıyla Maraşta Konsey kararlarına uyulmasının önemine dikkat çektiğini hatırlatıyor. Bütçe görüşülmeye başlandı. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi perspektifi yok. 2020 ile ilgili belirsizlikler var. Hükumet ortaklarının üyeleri kurumlarda birbirlerini yasa ihlali ve partizanlıkla suçluyor. Oysa gündem, şakalar, espriler, semboller... Şaka gibi...