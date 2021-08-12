Erhürman'dan Saner'e ; Ülkedeki her türlü endişenin temel kaynağı hükumetiniz!

Sn. Saner. Elektrik konusunda her gün yeni bir "dahiyane fikir" ile ülkeyi bu günlere getirdiniz, kesintilerle baş başa bıraktınız...

İşte açıklama;

Elektrikte gerekli olan akaryakıtın temini konusunda endişe edecek bir şey yok demiş Sn. Saner. Elektrik konusunda her gün yeni bir "dahiyane fikir" ile ülkeyi bu günlere getirdiniz, kesintilerle baş başa bıraktınız. Ülkedeki her türlü endişenin temel kaynağı hükumetiniz!