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Erhürman'dan şartlı istifa yorumu: Ya sabır!

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Erhürman, Sucuoğlu'nun ortaklarıyla birlikte Tatar'a hükümetin istifasını sunmasını değerlendirdi.
Erhürman'dan şartlı istifa yorumu: Ya sabır!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun ortaklarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hükümetin istifasını sunmasını ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Erhürman'ın açıklaması:

Sn. Sucuoğlu ile Sn. Tatar'ın demokrasi literatürüne son katkısı: Şartlı istifa! "Ya Sn. Atun'un görevden alınmasına 'izin ver' ya da hükumetin istifasını kabul et".

İş buraya kadar geldiyse, Sn. Tatar ikisini de kabul etmem derse ne olacak peki?! Demokraside böyle bir şey yok tabii de anlaşılan bu arkadaşlar için her şey mümkün! Ya sabır!

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