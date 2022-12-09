  • BIST 4.970,37
  • Altın 1077.248
  • Dolar 18.6415
  • Euro 19.6526
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Erhürman'dan sert açıklama!

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de konuşulan ‘asgari ücrette artış’ konusunu değerlendirdi.
Erhürman'dan sert açıklama!

Erhürman, hayat pahalılığının KKTC’de daha fazla olduğuna vurgu yaparak “Siz konuşamıyorsunuz...” dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN YETERLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN YOK"

Bir annenin söylediği ‘üç çocuğuma kahvaltıda iki yumurta kaynatıyor, üçe bölüyorum’ sözlerine işaret eden Erhürman, asgari ücretin yeterli olduğunu söyleyen kimsenin olmadığının da altını çizdi.

"KONUŞAMAZSINIZ ÇÜNKÜ PLANINIZ YOK!"

“Konuşamazsınız çünkü planınız yok!” çıkışında bulunan Erhürman, asgari ücret yükseldiğinde bunu ödeyemeyecek bir yapı olduğuna işaret ederek, “Başka yollar bulmak durumunda kalanları tespit edip nasıl destekleyeceğinize ilişkin bir planınız yoksa elbette konuşamazsınız” dedi.

Erhürman, “Konuşamazsınız, konuşamıyorsunuz, konuşacağız...” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantılarının Dördüncüsü düzenlendi09 Aralık 2022 Cuma 15:06
  • AB Burs Programı, College of Europe için eğitim bursu verecek09 Aralık 2022 Cuma 14:52
  • Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı09 Aralık 2022 Cuma 14:27
  • İMO: Yaptığımız iş, bilimsel, evrensel ve tarafsız… Siyasete alet ettirmeyeceğiz09 Aralık 2022 Cuma 14:18
  • Tatar’dan Natalie Süleyman’a kutlama09 Aralık 2022 Cuma 13:55
  • 28 yaşında hayatını kaybetti!09 Aralık 2022 Cuma 13:24
  • Öztürkler: Askerimiz, Ada’daki Barışın ve Huzurun Teminatıdır09 Aralık 2022 Cuma 13:18
  • "Okullarda güven ortamı yok"09 Aralık 2022 Cuma 12:44
  • Orhan Can, ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi09 Aralık 2022 Cuma 11:34
  • Çalışma Bakanlığı'nın 1 milyar 388 milyon 110 bin TL'lik bütçesi onaylandı!09 Aralık 2022 Cuma 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti