Erhürman'dan sert açıklama!

Erhürman, hayat pahalılığının KKTC’de daha fazla olduğuna vurgu yaparak “Siz konuşamıyorsunuz...” dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN YETERLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN YOK"

Bir annenin söylediği ‘üç çocuğuma kahvaltıda iki yumurta kaynatıyor, üçe bölüyorum’ sözlerine işaret eden Erhürman, asgari ücretin yeterli olduğunu söyleyen kimsenin olmadığının da altını çizdi.

"KONUŞAMAZSINIZ ÇÜNKÜ PLANINIZ YOK!"

“Konuşamazsınız çünkü planınız yok!” çıkışında bulunan Erhürman, asgari ücret yükseldiğinde bunu ödeyemeyecek bir yapı olduğuna işaret ederek, “Başka yollar bulmak durumunda kalanları tespit edip nasıl destekleyeceğinize ilişkin bir planınız yoksa elbette konuşamazsınız” dedi.

Erhürman, “Konuşamazsınız, konuşamıyorsunuz, konuşacağız...” ifadelerini kullandı.