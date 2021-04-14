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Erhürman'dan sert seçim çıkışı! Hükümetin Nisan 2022 seçim önerisi YOK Hükmündedir!

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Erhürman'dan sert seçim çıkışı! Hükümetin Nisan 2022 seçim önerisi YOK Hükmündedir!
Erhürman'dan sert seçim çıkışı! Hükümetin Nisan 2022 seçim önerisi YOK Hükmündedir!

İşte açıklama;

Hükumet programına Ekim'de erken seçim yazıp güven oyunu o programla alan, bununla yetinmeyip Meclis'te Ekim'den önce erken seçim tarihini muhalefet belirlesin diyen Sn. Saner'den Nisan 2022'de "erken seçim" önerisi.

Hükumet bu memlekette "normal" olan hiçbir şey bırakmamaya yeminli gibi!!! Bu "öneri" bizim açımızdan yok hükmünde!!! Bir kez daha söyleyeyim ki bu oyunlarla Haziran'da ara seçime gidilmek zorunda kalınırsa bunun bütün sorumluluğu hükumettedir!!!

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