Erhürman’dan Sert Tepki: "Bu Yalanı Yayanlar Müfteridir!"

Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meclis'teki 16. tur oylaması ve bu süreçte dile getirilen iddialar hakkında sert ifadeler kullandı.

Erhürman, oylama sırasında muhalefete mensup 19 milletvekilinin (18 CTP ve 1 bağımsız) hazır bulunduğunu, bu kapsamda CTP'li vekillerin Sn. Öztürkler'e ret oyu verdiğini net bir şekilde vurguladı.

Özellikle kendisinin veya CTP'ye mensup herhangi bir milletvekilinin Sn. Öztürkler'e destek verdiği yönündeki iddiaları "koskocaman bir yalan" olarak niteleyen Erhürman, bu tür söylentilerin yalan ve dedikodu üzerinden siyaset yapanlar tarafından bilinçli bir şekilde yayıldığını ifade etti. Bu tür iddialarla, hükümetin kendi içindeki yönetim krizlerini örtmeye çalıştığını savunan Erhürman, şunları söyledi:

"Bu yalanı çoğaltanlar, yıllardır propagandalarının en önemli aracı olarak yalanı ve dedikoduyu kullananların ve bugün bırakın ülkeyi, kendi kendilerini bile yönetemedikleri gerçeğini örtüp bastırmak için bir kez daha aynı yola başvurmuş olanların değirmenine bilerek veya bilmeyerek su taşımaktadır."

Erhürman, bu iddiaları ortaya atanları ve yayanları açıkça ispata davet ederek, hiçbir makul gerekçeye dayanmayan bu tür suçlamaların iftira boyutunda olduğunu dile getirdi. Açıklamasını şu güçlü ifadelerle sonlandırdı:

"Böyle bir iftirayı, kanıtsız, hatta kanıtı bir yana bırakın herhangi bir makul gerekçe dahi ortaya koymadan çoğaltmaya devam edecek olanlar bizim gözümüzde müfteridir. Bilinsin."

Bu açıklama, Meclis'teki oylamanın ardından ortaya çıkan spekülasyonlara ve siyasi gerilimlere doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.