Erhürman'dan Siber'in açıklamalarına üstü kapalı eleştiri!

"“Bizimle federasyon kurması için Rum'a yalvarıyoruz” şeklindeki açıklamaları anlamak mümkün değil. " diyerek açıaklamasına başlayan CTP Genel Başkanı Erhürman bu yönde açıklama yapan Sibel Siber'i örtülü olarak eleştirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde tek isteklerinin ucu açık bir müzakere sürecinin olmayışı ve bir an önce çözüme ulaşılması olduğunu ifade etti.

Erhürman’n sosyal medya hesabından yapığı paylaşım şu şekilde;

“Bizimle federasyon kurması için Rum'a yalvarıyoruz” şeklindeki açıklamaları anlamak mümkün değil. BM şemsiyesi altındaki müzakerelerde masada federasyon var. Bunu herkes biliyor. Biz, öngörülebilir bir ortama sahip olmak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin yerini adil bir işbirliğine ve kalıcı barışa bırakmasını sağlamak ve statükonun devamı dolayısıyla önümüze çıkan engelleri aşmak için bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak istiyoruz. Bunun için de başta özne olmamızın temel anahtarı olan siyasi eşitlik olmak üzere temel parametreler ekseninde çözüm irademizi ortaya koyuyor, başlayacak olan müzakere sürecinin daha öncekilere benzememesi için de ucu açık olmayan bir süreç talep ediyoruz. Mesele bundan ibaret…”