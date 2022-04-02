Erhürman’dan Sucuoğlu’na yanıt: “Açıklamanıza herhalde kargalar bile güler”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun “Muhalefet statükodan besleniyor. Belediye çalışanları da muhalefet tarafından kandırıldı” ifadelerine karşılık olarak, “Açıklamanıza herhalde kargalar bile güler” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Muhalefet statükodan besleniyor. Belediye çalışanları da muhalefet tarafından kandırıldı” ifadelerine karşılık verdi.

Erhürman açıklamasında, “Açıklamanın birinci kısmına herhalde kargalar bile güler! İkinci kısım ise doğrudan doğruya belediye çalışanlarına ve onların sendikalarına hakaret” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Telaşlanmayın Sn. Sucuoğlu! İşçiler belediyeleri herkesten iyi biliyor. Muhalefete saldıracağım diye işçilerin aklına hakaret etmek yakışmıyor! Yazık”