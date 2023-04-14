Erhürman’dan Taçoy’un iddiasına yanıt: İspatlayamazsa namerttir

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un “Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri bilinçli bir şekilde yapıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Teknecik Elektrik Santrali’nde devam eden eylemine destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman bir basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Postası Muhabiri Recep Dal, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un “Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri bilinçli bir şekilde yapıldı. Bunu idare edenin CTP’nin içinden gelen kişiler olduğunu biz biliyoruz.” şeklindeki açıklamasını sordu.

Erhürman, Taçoy’un iddiasını birebir duymadığını belirterek, “Eğer böyle bir şey dediyse 1-2 gün içerisinde bunu çıkıp açıklasın” ifadelerini kullandı.

“CTP’den yetkili birinin kim olduğunu açıklasın, açıklamazsa namerttir” diyen Erhürman, “CTP Genel Başkanı olarak taaddüdümdür anında bu kişiyi Disiplin Kurulu’na sevk ederim ve attırırım” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Kim sabotaj yaptıysa, kim olursa olsun onun arkasında kimse duramaz. Sonuna kadar yargılansın” dedi.

‘Sabotaj’ iddialarını hükümet kanadının ortaya attığını da belirten Erhürman, ispatlanamadığını belirtti.

Taçoy’un açıklamasına tekrar dikkat çeken Erhürman, “Eğer böyle bir şey dediyse çok vakti yok. CTP’den bahsediyorsa ispatlasın. Bunu ispatlayamazsa namerttir” açıklamasını yaptı.