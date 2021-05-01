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Erhürman'dan Tatar ve Anastasiadise tepki

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Erhürman'dan Tatar ve Anastasiadise tepki
Erhürman'dan Tatar ve Anastasiadise tepki

İşte o paylaşım:

"Hayal kırıklığı yaşadım" diyor Sn. Anastasiadis ve bunun inandırıcı olacağını sanıyor.

1. Crans Montana'da herkeste hayal kırıklığı yaratan ve BM parametrelerinin açıkça dışında olan siyasi eşitlik konusundaki tavrını Cenevre’de aynen sürdürmesinin,

2. hidrokarbon konusunda Kıbrıslı Türklerin söz hakkını yok sayarak, konuyu hala yalnızca yararlanma hakkına indirgeyip onu bile pazarlık konusunu yapmaya çalışmasının

Sn. Tatar'ın BM parametrelerinin tamamen dışında kalan ve hiçbir şekilde gerçekçi olmayan önerileri sayesinde görünmez kılınmasından dolayı yaşadığı "rahatlığı" gizlemeye çalışıyor! Bir tarafta ona "çözüm isteyen taraf ceketi"ni giydirenler, diğer tarafta "ceket" üzerime tam otursun diye provalara devam eden Sn. Anastasiadis!!!

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