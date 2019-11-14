Erhürman'dan Tatar'a: "2020'de açılması planlanan Maraş için mevcut program nedir?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün sabah Fox TV’de katıldığı programda Maraş ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Maraş’ın 2020’de açılmasının hedeflendiğini belirten Tatar’a cevaben yaptığı sosyal medya paylaşımında Erhürman, “Ortada nasıl bir plan var? Mülkiyet sorunu nasıl hallediliyor?” şeklinde bir dizi soru yöneltti.

Erhürman, Maraş’ın nasıl açılacağına dair herhangi bir taraf ile istişare olup olmadığını sorgulayarak “Maraş gibi ciddi bir meselenin çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekmiyor mu?” diye sordu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sayın Başbakan Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedeflediklerini söylemiş bu sabah. Ortada nasıl bir program/plan var? Mülkiyet sorunu nasıl hallediliyor? BM ile herhangi bir istişare var mı? İçeride, Meclis ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir istişare var mı? Maraş gibi ciddi bir meselenin çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekmiyor mu?”