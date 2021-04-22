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Erhürman'dan Tatar'a 'Anastasiadis’in bizi tanıması için ne vermeye hazırlanıyorsunuz?'

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı  Tufan Erhürman, BRT’de “Siyaset Üstü” programına katılarak, Ali Baturay ve Özdemir Tokel’in sorularını yanıtladı.
Erhürman'dan Tatar'a 'Anastasiadis’in bizi tanıması için ne vermeye hazırlanıyorsunuz?'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı  Tufan Erhürman, BRT’de “Siyaset Üstü” programına katılarak, Ali Baturay ve Özdemir Tokel’in sorularını yanıtladı.

 

İşte programdan satır başları;

Erhürman'dan Tatar'a 'Anastasiadis’in bizi tanıması için ne vermeye hazırlanıyorsunuz?'

 "Burada tanınan iki devletten bahsediyoruz. Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bizi tanıması ve dünyaya tanıtması için ona ne vermeye hazırlanıyorsunuz?" diye sordu.

CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta çözümün adının federasyon olduğuna dikkat çekerek, gerçekçi tek formülün bu olduğunu vurguladı.

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