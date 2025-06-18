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Erhürman’dan Tatar’a çağrı: Kendi seçeceği herhangi bir televizyon programında buluşalım

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a açık çağrıda bulunarak, “Basına kapalı ortamda değil, kamuoyunun huzurunda istediğiniz televizyon programında tartışalım" dedi.
Erhürman’dan Tatar’a çağrı: Kendi seçeceği herhangi bir televizyon programında buluşalım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ersin Tatar’ı herhangi bir televizyon programında tartışmaya davet etti.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ersin Bey, dünkü, daha önce yaptığı basın açıklamalarını okuduğu ama her nedense "kapalı" olması istenen ve milletvekillerine soru sorma yasağı getirilen oturumla ilgili bana ve CTP'ye "sert eleştiriler"de bulunmuş.

Keşke yeni ve kamuoyunun bilmediği herhangi bir şey söylemediği oturumun açık olmasını kabul etseydi de bugün buralardan yazışmak zorunda kalmasaydık!

Ama yine de basın üzerinden tartışma yürütmek istiyorsa Ersin Bey, ben varım. Kendi seçeceği herhangi bir televizyon programında buluşalım. Mülkiyeti de, istediği diğer konuları da uzun uzun, "kapalı" değil, açık açık tartışalım. Ben hazırım...”

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