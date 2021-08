Erhürman'dan Tatar'a cevap...

İşte açıklama;

Siz "ırk kelimesini kullanmadım hocam" diye açıklama yaptıktan sonra herhangi bir tartışma yapma, uzatma niyetim yoktu aslında Sn. Tatar. Ama devam ettiğinize göre, ben de ne demek istediğimi daha açık anlatayım:

1. Literatüre bakarsanız bugün bilimsel düzeyde son derece tartışmalı olduğunu göreceğiniz "ırk" kavramını kullanmadığınızı söylüyorsunuz ama Financial Times'da "We are a different race" cümleniz tırnak içinde yer alıyor ve "race"in Türkçesi "ırk"!

2. Farklı milletlere, etnik kökenlere sahip, farklı dinlere inanan, farklı diller konuşan halkların veya toplumların federasyon kuramayacağını düşünüyorsanız bu yanlış. Tam da bu tip farklılıklara sahip halkların ve toplumların kurdukları federasyonların örneklerini kısa bir literatür taramasıyla bulabilirsiniz.

3. Dolayısıyla, daha önce de söylediğim gibi federasyonu bir çözüm formülü olarak istemeyebilirsiniz ama bu başka bir şey, bunun gerekçesini farklı milletlere, dinlere, özellikle de "ırklara" mensup olmakla açıklamaya kalkışmak çok başka bir şeydir.

4. Kaldı ki bugün bırakın federasyonları, KKTC dahil pek çok üniter devlette, farklı milletlere, etnik kökenlere, dinlere mensup insanlar yaşadığına göre, bu kavramlar kullanılırken son derece dikkatli olunması gerektiği açıktır!

Bu ülkenin geleceği için bilgi temelli politika yapmak hepimizin boynunun borcudur!!!