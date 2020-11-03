Erhürman'dan Tatar'a, istediği TV programında tartışalım

İşte açıklama;

Sayın Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda Maraş ile ilgili sorularıma verdiği yanıtlar konusundaki açıklamalarımın doğru olmadığını söylemiş. Orada yalnız değildik ve konuşmalara diğer parti temsilcileri de şahittir. O yüzden ve devlet ciddiyetini korumak adına daha uzun bir yazılı polemiğe girmeyi gerekli görmüyorum.

Buna ek olarak beni "Maraş konusundaki görüşlerimi netleştirmeye ve kamuoyu ile paylaşmaya" davet etmiş Sn. Tatar. Ben bu konudaki görüşlerimi seçim süreci içerisinde de sonrasında da net bir biçimde açıkladım. Ama hala yeterince anlaşılmamışsa, hem birinci konuyu hem de Maraş konusundaki görüşlerimizi Sn. Tatar ile istediği herhangi bir televizyondaki herhangi bir programda tartışmaya açık ve istekli olduğumu belirtmek isterim.