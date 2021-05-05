Erhürman'dan Tatar'a Pasaport eleştirisi!

İşte açıklama;

Sn. Tatar, kimliğini/pasaportunu iade edeceğini söylemiş. Bu, hepimiz gibi sizin de bireysel hakkınız. Başka bir siyasi anlam yüklüyorsaydınız niye aldınız? Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz?

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?!!

Sn. Tatar, kimliğini/pasaportunu iade edeceğini söylemiş. Bu, hepimiz gibi sizin de bireysel hakkınız. Başka bir siyasi anlam yüklüyorsaydınız niye aldınız? Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz?

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?!! — Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 5, 2021

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