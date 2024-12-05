Erhürman'dan Tatar'a: 'Sarayönü zihniyeti, güdük bir zihniyet'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Postası TV'de “Kendimizi dünyaya düdük etmekle bir şey kazanamayız” ifadeleriyle muhalefete yüklenmesine karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Hep diyorum ya, dünyayı Sarayönü'nden ibaret gören bir zihniyet var. Bu iletişim çağında, biz kimseye bir şey söylemezsek, o zaman kimse duymaz sanan bir zihniyet. Daha kötüsü, kimse duymazsa ortada sorun da kalmaz sanan bir zihniyet! Sarayönü zihniyeti... 'Düdük zihniyeti'... Bu çağda, bu halka yakışmayan, bu halkı dünyadan koparmaktan başka bir gayesi olmayan güdük bir zihniyet...” ifadelerini kullandı.