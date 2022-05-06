  • BIST 2.451,95
  • Altın 906.248
  • Dolar 14.9457
  • Euro 15.8171
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Erhürman'dan Tatar'a tepki!

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ‘ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığı’ şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Erhürman'dan Tatar'a tepki!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına işaret etti.

Tatar’ın ‘ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığı’ şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Erhürman, şunları söyledi:

“Sn. Sucuoğlu'nun talebine ve anayasal yükümlülüğü bulunmasına karşın Sn. Atun'u görevden almayıp, 59 günlük hükumetin istifasını kabulü "tercih ederek" ülkenin bu kaosun/istikrarsızlığın içine sürüklenmesinde büyük ortaklardan biri olan Sn. Tatar "istikrar"dan söz ediyor!”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 Numuneden 16'sı Temiz06 Mayıs 2022 Cuma 16:17
  • Llimit üstü kalıntı çıktı...06 Mayıs 2022 Cuma 16:03
  • Kızılay Bağışların Yüzde 52 Arttığı Geçen Yıl 9 Bin 29 Ünite Kan Topladı06 Mayıs 2022 Cuma 15:58
  • Son Dakika: Sucuoğlu'ndan hükümet açıklaması...06 Mayıs 2022 Cuma 14:46
  • “Türkiye’den ülkemize yapılacak buğday ithalatında üretici firmalar değil, devletlerarası bir girişim ve politika gerekiyor”06 Mayıs 2022 Cuma 13:54
  • Erhürman: Bu absürtlükleri normalleştirmek, ülke demokrasisine verilebilecek en büyük zarardır!06 Mayıs 2022 Cuma 13:45
  • Töre: Bir An Önce Hükümet Kurulmalı06 Mayıs 2022 Cuma 13:00
  • Taçoy'dan Lefkoşa Çocuk Yuvası Annelerine Ziyaret06 Mayıs 2022 Cuma 12:55
  • Büyükoğlu: Buradayız. Kararlıyız. Ha Evde Aç Kalmışız, Ha Burada06 Mayıs 2022 Cuma 12:49
  • Arıklı: Kıbrıs'ta sahte solcuların Gezmiş'e ağıt yakmasını anlamam!06 Mayıs 2022 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti