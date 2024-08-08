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Erhürman'dan Tatar'a yanıt.. "Gerçekçi olun"

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Beni gerçekçi olmaya davet ediyor Sn. Tatar. Aslında ben de bir süreden beri tam da aynı daveti kendisine yapıyorum. "Gerçekçi olun" diyorum.
Erhürman'dan Tatar'a yanıt.. "Gerçekçi olun"

İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yaptığı açıklama;

Sn. Ersin Tatar nezaket göstermiş Kıbrıs sorunu ekseninde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarıma yanıt vermiş. Teşekkür ederim. Bu konuda, kendisinin de söylediği gibi "diplomasi hiç durmaksızın çalışırken", bu konunun ana öznelerinden biri olarak bizim de daha fazla diyaloga, görüş alışverişine, tartışmaya ihtiyacımız var.

Beni gerçekçi olmaya davet ediyor Sn. Tatar. Aslında ben de bir süreden beri tam da aynı daveti kendisine yapıyorum. "Gerçekçi olun" diyorum.

Sn. Tatar bana verdiği yanıtta sorular da yöneltiyor. Yönelttiği soruların yanıtlarını Meclis'te de, kamuya açık şekilde de (hatta birkaç kez yüz yüze de) defalarca verdim. Tam olarak anlaşılmamış ya da anlatılamamış olabilir elbette.

Ama ben, hele de halkımızı, ülkemizi ve geleceğimizi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda, içeride de dışarıda da her zaman açık diyalogdan yana oldum.

Kendisi de uygun görürse hem sorduğu hem de sormak istediği tüm soruların yanıtlarını yine kendisinin uygun göreceği bir televizyon kanalında bir kez daha yüz yüze vermeye hazırım. Hem böylece benim kendisine kamuya açık biçimde defalarca yönelttiğim soruları yanıtlama fırsatını da Sn. Tatar bulur.

Diyalog her zaman iyidir. Sn. Tatar'a verdiği yanıt için bir kez daha teşekkür ederim.

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