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Erhürman'dan UBP'nin 'çift mühür' açıklamasına tepki: Trajikomik

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP'nin 'çift mühür' açıklamasına tepki göstererek, trajikomik olduğunu söyledi.
Erhürman'dan UBP'nin 'çift mühür' açıklamasına tepki: Trajikomik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi kararına tepki gösterdi.

CTP Lideri Erhürman’ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“UBP'den açıklama:

"Aynı kareye birden fazla mühür vurulması seçmenin o tercihi kuvvetli şekilde ifade etme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.”

"Trajikomik" sözcüğünü bilmeyenlere açıklamak/anlatmak için kullanılabilecek en güzel örneklerden biri...”

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