Erhürman'dan UBP'nin 'çift mühür' açıklamasına tepki: Trajikomik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi kararına tepki gösterdi.
CTP Lideri Erhürman’ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“UBP'den açıklama:
"Aynı kareye birden fazla mühür vurulması seçmenin o tercihi kuvvetli şekilde ifade etme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.”
"Trajikomik" sözcüğünü bilmeyenlere açıklamak/anlatmak için kullanılabilecek en güzel örneklerden biri...”
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