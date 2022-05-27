Erhürman'dan yangın yorumu... Bölge 'olağan şüpheli'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şunları kaydetti:

17 Mayıs 2020 Kormacit-Tepebaşı-Kalkanlı yangını. 21 Mayıs 2022 Kormacit'te yangın. 27 Mayıs 2022 Geçitköy'de başlayan yangın Kormacit'e doğru yayılıyor. Bu bölge, bu dönemde, hangi sebeple olursa olsun "olağan şüpheli"! Hazırlıkların bu bilgiyle yapılması gerekiyor. Ama sonuçta bir kez daha ciğerlerimiz yanıyor. Dilerim mümkün olan en az zararla atlatırız. Hepimize geçmiş olsun...