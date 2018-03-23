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Erhürman’dan Yenişehir’deki yurt inşası ile ilgili açıklama 

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“Başsavcılıktan hangi yasanın uygulanacağı konusunda görüş bekliyoruz”
Erhürman’dan Yenişehir’deki yurt inşası ile ilgili açıklama 

Bugün düzenlediği basın toplantısında Yenişehir’deki yurt inşası ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, konuyu parti liderlerinin de olduğu bir toplantıda Maliye Bakanı ile görüştüklerini belirtti. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin burası için rezerv ayırma işlemi yaptığını anlatan Başbakan, Yenişehir’deki tartışmaların ihale üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Erhürman, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Yasası ile İhale Yasası’nın konuya farklı yaklaşımlar getirdiğini, hangi yasanın baz alınacağı konusunda bir karmaşa olduğunu anlattı.

Bu konuda savcılıktan görüş beklediklerini dile getiren Başbakan, “Gelen cevaba göre hareket edeceğiz. Hukuki çerçeveye bakacağız” dedi.

Yurt örneğinin burayla sınırlı olmadığını kaydeden Başbakan, “Bu mallarda inanılamaz kiralama var. Tapudan bilgi talep ettik. ‘Sonuç birkaç aydan önce çıkmaz’ dediler” şeklinde konuştu. Başbakan, bu konuda kimseye pozitif veya negatif ayrımcılık yapılmasına izin vermeğini de vurguladı.

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