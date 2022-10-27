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Erhürman'dan zamlara sert tepki!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, temel gıda fiyatlarına yapılan son zamları eleştirdi, hükümete yüklendi.
Erhürman'dan zamlara sert tepki!

Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: 


15'li yumurta 39 TL'den 45 TL'ye, ekmek 8 TL'ye çıktı. Süt, tavuk, hellim, yoğurt... Fiyatlar durmuyor. Bunlar temel gıdalar!
Başta asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları olmak üzere herkesin alım gücü her gün daha da düşüyor. Yetmiyor, eğitimde hademeler sendikalı oldular diye aylardır maaş alamıyor. Sağlıkta temizlik işçilerinin sosyal sigortaları aylardır yatmıyor!
Dar gelirlinin durumu bu! Hükumetten konuyla ilgili tek adım yok! Ama aynı "hükumet" reforma doymuyor! Devam edeceğiz diyor! Halktan kaynaklanan bir meşruluk olmayınca, halktan ve onun gündeminden bu kadar kopmuş olmak da sürpriz değil tabii!

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