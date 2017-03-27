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Erhürman:”Esnaf Federasyonu’na sonuna kadar karşıyız”

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Erhürman:”Esnaf Federasyonu’na sonuna kadar karşıyız”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ((KTEZO) ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, esnafın ve üretimin sorunlarının tartışıldığı toplantının ardından Oda’nın yeni sanayi bölgesindeki yatırımları incelendi.

Çıraklık eğitimi alan gençlerin derslerine de katılan Erhürman, buradaki öğrencilerle sohbet ederek yerli iş gücünün yaşadığı sorunları dinledi.

Meslek sahibi olmak için çalışan gençlerin çabalarına hayran kaldığını belirten Erhürman, geleceği onlarla birlikte kuracaklarını kaydetti.

“Ülkede maalesef, çocuğum üniversite mezunu olsun da ne isterse olsun anlayışı yaygın. Oysa üniversite mezunu olup olmamanız değil, üretime ne kadar katkı koyduğunuz, ne ürettiğiniz önemli. Bu ülkenin sizler gibi zanaatkarlara, üreten ellere, beyinlere çok ihtiyacı var” diyen Erhürman, şimdiden ustalaşmaya başlayan gençlerle gurur duyduğunu kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yetkililerle yaptığı toplantıda Oda’ya bağlı çalışan ve burada eğitim görenler için önerilerde bulundu.

Erhürman, öğrencilere yeni fikirler geliştirmeleri için bütçe ayrılması üzerinde durarak, Oda’nın bu yönde öğrencileri teşvik etmesinin büyük fayda sağlayabileceğini söyledi.

Erhürman, “CTP olarak biz de üretimle ilgili yeni fikirleri sizin aracılığınızla desteklemeye hazırız. KTEZO’da eğitim alan gençlere destek sağlayabiliriz. Buradaki gençler, yetenekleri sayesinde kendi alanlarında fark yaratacak yeni ürünler tasarlayabilecek kapasiteye sahip. Bu potansiyeli mutlaka değerlendirmeliyiz” dedi.

“FEDERASYON TASARISINA SONUNA KADAR KARŞIYIZ”

Hükümetin esnaf federasyonu kurmaya çalışmasının karşısında olduklarını da belirten Erhürman şunları kaydetti:

“Söz konusu yasa tasarısı bizim elbette son derece karşı olduğumuz bir tasarıdır. KTEZO, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Tabipler Birliği, Barolar Birliği gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, adı üstünde kamu kurumu niteliğindedir. Bunların hizmet verdiği alanlarda yeni yapılar kurulması mümkün değildir. Sorun yalnızca KTEZO’nun sorunu değil, tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sorunudur ve böyle bir girişimin kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir”

Toplumun geniş kesimlerinin bu tasarıya karşı çıktığını kaydeden Erhürman, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı yok sayacak adımları desteklemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Erhürman, kooperatifleşme konusunda ise  özellikle zeytin ve üzüm konusunda yürütülmekte olan kooperatifçilik projelerini büyük bir heyecanla yakından takip ettiklerini belirtti.

“ÜRETİM VE KOOPERATİFLEŞME CTP’NİN ODAĞINDA”

Erhürman, üretimin ve kooperatifleşmenin CTP’nin yeni dönem politikalarının da odağında yer aldığını, zeytin ve üzüm alanında gerçekleştirilecek başarılı girişimlerin başka alanlar için de çok değerli bir deneyim yaratacağını söyledi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de , KTEZO’nun 1994’ten beri yasal bir Oda olduğunu, meslek insanlarının becerilerini geliştirmek için uzman insanlarla yerel istihdam ve yerel üretim üzerine çalıştıklarını belirtti.

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