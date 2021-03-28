  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Erhürman:“Gençler, öğretmenler, aileler yarın ne yapacaklarını bilemez hale getirildi”

» »
Erhürman:“Gençler, öğretmenler, aileler yarın ne yapacaklarını bilemez hale getirildi”
Erhürman:“Gençler, öğretmenler, aileler yarın ne yapacaklarını bilemez hale getirildi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden ‘Yarın yüz yüze eğitim başlıyor mu?’ başlığı altında bir açıklama yaptı:

Yarın yüz yüze eğitim başlıyor mu?!!

Pandemi döneminde eğitimde ciddi bir açık oluşmadığını, fırsat eşitliğinin daha da fazla zedelenmediğini söyleyeni duymadım. Bir an önce uygun koşulları sağlayıp yüz yüze eğitime başlamamızın gereksiz olduğunu iddia edeni de duymadım. Peki nasıl oldu da üzerinde herkesin uzlaştığı bir konuda yarın yalnızca 12. sınıflarda başlaması planlanan yüz yüze eğitim konusunda bile ne yaşanacağını bilemez duruma geldik?

Hükumet önce aşılama tamamlanmadan yüz yüze eğitimin başlamayacağını ilan etti. Ardından, aşılamada öğretmenlere öncelik verilmemesini kimsenin tasvip edemeyeceği cümlelerle gerekçelendirdi. Sonra, kendi kendini yalanlarcasına, bu işe aşılama tamamlanmadan başlanacağını ilan etti. Bunun üzerine sendikalar aşılama olmadan yüz yüze eğitime başlamayacaklarını açıkladı. KTTB yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini bilimsel gerekçelerle ortaya koydu…

Ve sonuç: Herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir açılım dahi yönetsel beceriksizliklerle bir muammaya dönüştürüldü. Dahası, bir kez daha insanlar birbirine düşürüldü. Gençler/öğretmenler/aileler yarın ne yapacaklarını bilemez hale getirildi. Bir öyle, bir böyle söylediğiniz için... Hükumet içinde koordinasyonu sağlayamadığınız için... İlgili kesimlerle istişare ederek, uzlaşma sağlayarak karar almayı/açıklama yapmayı bir türlü beceremediğiniz için... İşin özeti: Bir kez daha… yönetmediğiniz için!!!

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak28 Mart 2021 Pazar 16:21
  • Gazimağusa’da pazartesi ve perşembe açık pazar kurulacak28 Mart 2021 Pazar 16:20
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu İlk Çevrimiçi Prömiyerini Sundu28 Mart 2021 Pazar 16:19
  • Başbakan Ersan Saner: “500 yataklı yeni Devlet Hastanesi'nin temeli Ekim’de, açılışı 2023’te”28 Mart 2021 Pazar 16:10
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.28 Mart 2021 Pazar 13:49
  • 12. Sınıflar Eğitime Başlıyor28 Mart 2021 Pazar 13:48
  • Açık artırmayla araç satışı yapılacak28 Mart 2021 Pazar 13:43
  • Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD) Başkanlığına yeniden Selçuk Garanti getirildi.28 Mart 2021 Pazar 13:40
  • Atamalar devam ediyor28 Mart 2021 Pazar 13:29
  • “Öğretmenlerin %91’i okulların açılması için aşılanma gerektiğini söylüyor”28 Mart 2021 Pazar 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti