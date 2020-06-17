Erhürman:“Hâlâ pandemi hastanesi yok”

Erhürman’a esnaf ziyaretinde Güzelyurt bölgesi milletvekilleri, ilçe yöneticileri ve partililer eşlik etti.

Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan sorunların dile getirildiği görüşmelerde, çözüm önerileri ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

“HÂLÂ PANDEMİ HASTANESİ YOK”

CTP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Erhürman şunları söyledi:

“İnsanlarımız evlerinde kapalı kaldı. Kimileri asgari gıda ve temizlik ihtiyaçlarını belediyelerin ve hayırseverlerin evlerine gönderdikleri gıda paketleri sayesinde karşılayabildi. Özel sektör çalışanları işlerini kaybetti, maaşları düştü, ödeneksiz izne çıkarılanlar oldu. Esnaf, işletmeler kepenk indirdi, gelirlerinden feragat etti. Ne içindi bütün bunlar? Sağlık sistemimize yüklenmeden ‘yeni normal’ diye adlandırılan döneme kadar hazırlıklarımızı tamamlayabilelim, sağlıktaki eksikliklerimizi giderebilelim diye. Peki ne oldu sonuçta? Hükumet karar aldı içeriye açıldık. Yine karar aldı, şimdi de dışarıya açılıyoruz. Eksiklikler giderildi mi? Aylardır söylememize, gerekirse iç borçlanmaya giderek yapın dememize karşın hâlâ pandemi hastanesi yok.

Sağlık alt yapısındaki pek çok eksiklik aynen devam ediyor. Bunun sonucu ne? İnsanlarımız bir yandan hastalığın yayılması, diğer yandan işsiz kalma, aç kalma, batma endişesi yaşamak zorunda bırakıldı. Farklı endişeleri taşıyan insanlar birbirleriyle çatışmaya başladı. Bu arada hükumet Türkiye ile bir anlaşma imzaladı ama o anlaşma aracılığıyla gelecek dış borçla özel sektörü ve çalışanları desteklemeyi de akıl edemedi.”

“SİFTAH YAPMADAN DÜKKÂN KAPATANLAR VAR”

“İçeride sektörler açıldı ama Girne’de, Mağusa’da, Lefkoşa’da ve burada Güzelyurt’ta siftah yapmadan dükkanlarını kapatanlar, hatta giderlerini karşılayacak kadar bile gelir elde edemeyeceklerini bildikleri için dükkanlarını açmayanlar var. Ama hükumet bu insanlara sanki 9 Mart’taki koşullarda gelir elde edebiliyorlarmış gibi davranmaya devam ediyor. Elimizde sınırlı bir kaynak var. ‘Doğru harcama planını oluşturalım bu insanlarımıza destek olalım, özel sektör sorun yaşarsa Maliye de sorun yaşar, maaşları bir süre ödeyebilir ama sonra gelir elde edemez duruma düşer’ dedik, dinlemediler.

Aylarca her türlü özveriye katlanmış olan insanlarımızı getirdikleri nokta bu. Hem ekonomide hem de sağlıkta yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyorlar ve insanlarımızın güvenini her gün biraz daha kaybediyorlar. Bir krizdeyiz ve kriz yönetiminin birinci esası insanların yönetime güvenmesidir. Güven yoksa yönetim de yoktur. Ve maalesef geldiğimiz nokta tam da budur.”