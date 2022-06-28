  • BIST 2.549,96
  • Altın 977.493
  • Dolar 16.6355
  • Euro 17.618
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Erhürman:Halkın leyhine olan yasaları geçirme, aleyhine olanları engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceğiz

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına konuk olarak ülke gündemi ve Meclis çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı
Erhürman:Halkın leyhine olan yasaları geçirme, aleyhine olanları engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceğiz

Meclis çalışmalarında ülkedeki bazı şeyleri düzeltme çabası gösterdiklerini belirten Erhürman, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde önerileri bulunduğunu, Mersinlik yangının araştırılması için de önerge vereceklerini ifade etti.

Tufan Erhürman, yaz döneminde Meclis komitelerinin çalışmalarına katılım sağlayacaklarını dile getirerek, zeytin ile ilgili bir yasa tasarısının en iyi şekilde çıkması için çaba göstereceklerini aktardı.

Erhürman, halkın leyhine olan yasaları geçirme, aleyhine olanları engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu:Meclis komiteleri yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek28 Haziran 2022 Salı 10:52
  • YKP: Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!28 Haziran 2022 Salı 10:47
  • Kıbrıs Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Materia Bakımevi Ziyaret Edildi28 Haziran 2022 Salı 10:43
  • EL-SEN :Maliye Bakanı Sunat Atun’un, bir bakan gibi değil de bir vatandaş gibi davranması kabul edilemezdir.28 Haziran 2022 Salı 10:41
  • Benzinciler Birliği'nden şok açıklama!28 Haziran 2022 Salı 10:21
  • Abdullah Korkmazhan: Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor28 Haziran 2022 Salı 10:18
  • Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı açıklanıyor28 Haziran 2022 Salı 10:17
  • Türkiye’den KKTC’ye gönderilmek üzere yola çıkan mobil elektrik santrallerinin 29 Haziran’da ülkeye ulaşması bekleniyor28 Haziran 2022 Salı 09:14
  • Yine elektrik kesintisi!28 Haziran 2022 Salı 09:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2231’inci kuruluş yılını kutladı28 Haziran 2022 Salı 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti