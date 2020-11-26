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Erhürman:Hedefimiz en geç Cumartesine kadar netlik kazanacak bir ortamı sağlamak

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CTP Genel Başkanı Erhürman BRT’de 14. Saat programına katılarak hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Erhürman:Hedefimiz en geç Cumartesine kadar netlik kazanacak bir ortamı sağlamak

CTP Genel Başkanı Erhürman BRT’de 14. Saat programına katılarak hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, hükümet kurma konusunda umudunun kalmadığı anda hemen görevi iade edeceğini ancak, şu anda o aşamada olmadığını açıkladı.

Erhürman, partilere bir ikinci tur yapacak gibi görüldüğünü söyledi ve hedefinin en geç Cumartesi gününe kadar netlik kazanacak bir ortam sağlamak olduğunu açıkladı.

Erhürman,“Hedefimiz en geç Cumartesi’ne kadar netlik kazanacak bir ortamı sağlamak.Bugünkü görüşmelerimizin arkasından biz çünkü temaslarımıza , devam ediyoruz. O temasların sonuçlarını da bu akşam Parti Meclisi’ne aktaracağız. Ben tüm partilerle temas halinde olmaya devam ediyorum. Temastan kastım resmi görüşmeler düzleminde değil. Birebir sohbetler düzeyinde gerekirse telefonda “bu nedir”, “şu nedir” şeklinde yapıyorum” dedi.

Tufan Erhürman, tarafsızlık yemini eden cumhurbaşkanının bir açılışta yaptığı konuşmada bir hükümet modeline işaret etmesini eleştirdi.

Erhürman, “Bugünlerde çok ilginç şeyler oluyor. Ülkede normal şartlarda konuşulmayacak şeylerde konuşulur hale geldi. Bu iyi birşey değil. Bazı şeyler konuşulamaz. Mesela Cumhurbaşkanı’nın yemininde ben tarafsız kalacağıma yemin ediyorum ibaresi varken ve Cumhurbaşkanı’nın herkes tarafından bilinen özelliği tarafsız kalması iken önemli bir yatırımın açılış töreninde cumhurbaşkanının “ben mesaj veriyorum şu hükümette başarılı olmuştu aman olsun” demesi denilebilir birşey değildir. Kurumsal ilişkiler, kurumsal dil açısından bunlar söylenebilir şeyler değil. Siyasiler tarafından bazı şeylerin konuşulması doğal olarak sınırlıdır. Bunların Anayasa, mevzuat, teamülller gibi sınırları vardır. Biz mecbur muyuz hergün sayın Ersin Tatar’ın açıklamalarını takip edelim de bugünde şunu ihlal etti diyelim. Memleketin başka işi yok. Önümüzdeki 5 sene devrilen çamları toplamakla geçecek” diye konuştu.

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