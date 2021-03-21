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Erhürman:Hele bir kurultaylar bitsin bakarız!!!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hükümeti eleştirdi.
Erhürman:Hele bir kurultaylar bitsin bakarız!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hükümeti eleştirdi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle: 

Yerel vaka sayımızda düşüş yok. PCR kuyrukları devam. Aşının planı var, programı belli değil. Çarşılar açılsa da iş yok. Borçlar birikmeye devam ediyor. Özel sektöre destek denilince yalnızca yılan hikayesine dönen "1500 TL"ler akla geliyor. Yüz yüze eğitimde belirsizlik devam. Ama hükumete bakarsanız her şey kontrol altında. Krizden çıkış planına falan gerek yok. Hele bir kurultaylar bitsin bakarız!!!

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