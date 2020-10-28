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Erhürman:''Hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar…"

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Erhürman:''Hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar…"
Erhürman:''Hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar…"

Tufan Erhürman paylaşımında

''Seçime ramak kala, dönemin Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’in ve ilgili bakanların dahi haberi olmadan, herkesin televizyondan öğrendiği “Maraş’ın ziyarete açılması” kararının devamı…

Bugün de “Maraş’ın daha kolay ziyaret edilebilmesini sağlamaya yönelik kararlar”ı Bakanlar Kurulu’nun yok hükmünde olduğu ve Meclis’in yine haberdar olmadığı ortamda televizyonlardan öğrendik. Kurumlarımızın, hukukumuzun ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının görmezden gelindiği bir dönemdeyiz…

Defalarca söyledik… Maraş, Kıbrıs Türk halkının tamamının hem dışarıdaki hem de içerideki meseleleri açısından son derece önemli, ciddiyet ve sorumlulukla ele alınması gereken bir konusu. Seçim döneminde “ulusal konsey” fikrinden söz eden Sayın Tatar ve yok hükmündeki hükumetin yalnızca devletin devamlılığı gereği görevde olan bakanları, bu zihniyetle, hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar…'' dedi

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