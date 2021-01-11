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Erhürman:Hükumet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir

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CTP Genel Başkanı Erhürman Saner'in erken seçim açıklamasından sonra Hükümetin icraatları hakkında konuştu:
Erhürman:Hükumet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir

CTP Genel Başkanı Erhürman Saner'in erken seçim açıklamasından sonra Hükümetin icraatları hakkında konuştu:

Sn. Saner'in erken seçim çağrısının ardından bu hükumet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir. Bu saatten sonra bunların dışına çıkarak yapılacak işlemler (atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamlar, vatandaşlıklar, ihaleler, vb.) seçim maksatlı olur ve kabul edilemez. Meclis'teki siyasal partiler olarak, pandemi koşullarında hükumetin yarattığı bu kaostan ülkeyi salimen çıkaracak adımları atmakla mükellefiz. CTP bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de bu sorumluluk bilinciyle hareket edecektir.

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