Erhürman:Hükümete her türlü yardıma hazırız

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman açıklama yaparak,”Kriz yönetimi ve sağlık alanında uzman tüm kadrolarımızla hükumete her türlü yardıma hazırız.” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

‘Coronavirüs konusunda acilen, panik yapmadan ve ciddiyetle, toplumsal seferberlik duygusu içerisinde, topyekun mücadeleye ihtiyacımız var. Kriz yönetimi ve sağlık alanında uzman tüm kadrolarımızla hükumete her türlü yardıma hazırız.’