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Erhürman:İçinden geçtiğimiz süreç üretimin önemini hatırlattı

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Erhürman:İçinden geçtiğimiz süreç üretimin önemini hatırlattı
Erhürman:İçinden geçtiğimiz süreç üretimin önemini hatırlattı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada içinden geçtiğimiz sürecin bütün dünyada bir süreden beri unutanlara ve unutturmaya çalışanlara dahi üretimin önemini hatırlattığı paylaştı.

Erhürman paylaşımında;

“İçinden geçtiğimiz süreç bütün dünyada bir süreden beri unutanlara ve unutturmaya çalışanlara dahi üretimin önemini hatırlattı. Tam da bu dönemde medyaya yansıyan ve maalesef çok da dikkat çekmeyen, “400 ton sofralık zeytin(in) depolarda kaldı”ğına ilişkin haber çerçevesinde yeniden düşünmemiz lazım.

Evet turizm, yükseköğretim, inşaat sektörü ekonomimiz açısından son derece önemli. Ama başta tarım olmak üzere, doğru alanlarda, doğru teşviklendirme yöntemleriyle, daha fazla, daha kaliteli ve verimli üretim yapmamız da yaşamsal önemde. Sürdürülebilirliği sağlama çerçevesinde, Yeşil Hat Tüzüğü’nün işlenmiş gıdalar konusundaki anlamsız sınırlarının kaldırılması için girişimde bulunmak başta olmak üzere, ihracat olanaklarını da sonuna kadar zorlayarak tabii. Bir de içeride yerli ürünlerimize gerekli hassasiyeti göstererek…” dedi.

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