Erhürman’ın basına yaptığı konuşmanın satır başları

“DÖVİZDEKİ ÖNLEMLER PAKETİYLE BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZEBİLECEĞİMİZ İDDİASINDA DEĞİLİZ… ÇALIŞMALARIMIZ BİTMİŞ DE DEĞİL…”

YENİŞEHİR’DEKİ YURT İNŞAASI… “YATIRIMCI YURT YAPMAKTAN VAZGEÇTİ… SORUN ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL, YÜKSEK KATLI BİNA YAPIMI İZNİ GEÇMİŞTE VERİLDİ”

YEREL SEÇİM… “CTP’DE BİRDEN FAZLA ADAYIN OLDUĞU BÖLGELERDE ÖN SEÇİM YAPILACAK… YENİBOĞAZİÇİ’NDEKİ ÖN SEÇİM BU AKŞAM”



Başbakan Tufan Erhürman, bet ofislerinin açılması ve işletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişiklikle ilk etapta azalacak bet ofisi sayısının 15 civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Erhürman, “Tabii ki sayının azalması problemi ortadan kaldırmıyor ama daha fazla bet ofisi açılmaması, buraların okullara yakın olmaması ilk adım” dedi.

Başbakan Erhürman, bugün düzenlediği basın toplantısında hükümetin son haftalardaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başbakanlık’taki toplantı saat 11.00’de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Erhürman, dün Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da açıkladığı dövizle ilgili önlem paketine ilişkin kararlara değindi.

Başbakan Erhürman, “Önlemler paketiyle bütün sorunları çözebileceğimiz iddiasında değiliz” diyerek, tedbirlerin ekonomiyi, iş insanlarını ve piyasayı biraz olsun rahatlamak için alındığını söyledi.

Erhürman, “Bu alandaki çalışmalarımız bitmiş değil” dedi.

Bankaların mevduatının yüzde 55’inin döviz, yüzde 45’inin Türk Lirası cinsinden biriktiğini de kaydeden Erhürman, “Bu konuda bir açmaz var ama döviz konusundaki düzenlemeyle Türk Lirası cinsinden faizlerin bir miktar düşmesini öngörüyoruz” dedi.



“BÜYÜK İHTİMALLE YEREL SEÇİM 24 HAZİRAN”

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erhürman, meclis komitesinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve “Büyük ihtimalle yerel seçimin 24 Haziran’da yapılabilmesi için yasal değişikliğe gidilecek” dedi.

Yerel seçimle ilgili bir soru üzerine Genel Başkanı olduğu CTP’nin seçim hazırlıklarına değinen Erhürman, 14 bölge için başvuru açıldığını, sürenin dolduğunu, daha da başvuru açılacağını aktardı.

Başbakan, birden fazla aday olan bölgelerde ön seçime gidileceğini kaydetti.



“YENİBOĞAZİÇİ’NDEKİ ÖN SEÇİM BU AKŞAM”

“Yeniboğaziçi’nde iki adayın başvurusu var. Bu akşam burada ön seçim yapılacak” diyen Erhürman, “Birden fazla adayın başvurduğu ve tüzüğe uygun bulunan diğer bölgelerdeki adaylar arasında önümüzdeki hafta ön seçim yapılacak” şeklinde konuştu.



MÜŞAVİRLİK KONUSU…

Müşavirlik konusuyla ilgili de konuşan Başbakan, değişikliğe gidilen Üst Düzey Yöneticiler Yasa Tasarısı konusunda Savcılığın görüşünün Anayasa’ya aykırılık iddiası içermediğini, bir noktada aykırılıktan bahsedildiğini, bunun da Genel Kurul aşamasında ele alınacağını söyledi.

Aykırılığın kendi hükümetleri dönemde üst düzey yönetici olarak atananların yasa geçtikten sonra atanacak kişiler gibi değerlendirilmesi noktasında olduğunu söyleyen Başbakan Tufan Erhürman, “Savcılık bu konuda ‘Anayasaya aykırılık olabilir’ dedi. Güçlü bir kanaat oluşursa komitede konulan geçici madde, Meclis Genel Kurulu’nda çıkarılır. Genel Kurul safhasında bu konu tartışılacak” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında bet ofislerinin sayısının azaltılması için düzenleme yaptıklarını anımsatan Başbakan, “İlk etapta 15 civarında bir azalmanın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Sayısında azalma problemi ortadan kaldırmıyor. Daha az bet ofisi olması, okullara yakın olmamaları ilk adımımız” dedi.



“YATIRIMCI YENİŞEHİR’DEKİ YURT İNŞAATINDAN VAZGEÇTİ”

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki yurt inşasının şu an itibarıyla ortadan kalktığını, yatırımcının yatırımdan vazgeçtiğini açıklayan Başbakan Erhürman, ancak bunun, bundan sonra da çok katlı bina yapılmayacağı anlamına gelmediğini çünkü geçmişte imar planında yapılan düzenlemeyle mevzuatın bu bölgede yüksek inşaat yapımına izin verdiğini anlattı.



“GAZİMAĞUSA’DA ÇOCUK, BARIŞ RUHTA PSİKİYATRİ UZMANLARI NÖBET TUTUYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe koyduğu uygulamalarla ilgili de açıklamada bulunan Erhürman, poliklinik muayenelerinin saat 14.30’a kadar sürdüğünü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk hekimlerinin, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlarının nöbetlere dahil olduğunu açıkladı.

Erhürman, ilgili branşlardaki hekimlerin görevlendirilmesiyle sağlık merkezlerinin yüzde 90’ında sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Erhürman, basın toplantısında soruları da yanıtladı.



“BU NEYİN İDDİASI ANLAMIŞ DEĞİLİM”

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kendisiyle ilgili bir iddiasının sorulması üzerine Erhürman, “Ben 2013’te milletvekili oldum. Öncesinde siyasi faaliyetim yoktu. DAÜ’ye ‘mevzuatınız gereği ödeneksiz izne çıkmayı talep ediyorum’ diye dilekçe verdim. Ve ödeneksiz izne ayrıldım. O günden bu yana DAÜ’de ne bir gün ders verdim, ne de ödenek aldım. Bu neyin iddiası anlamış değilim” şeklinde konuştu.