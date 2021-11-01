Erhürman'ın mesajı kime? Sosyal medya hesabından paylaştı..

İşte açıklama;

Günü kurtarmak için kişisel çıkar/konfor hesapları peşinde koşan “ben”lerden oluşan bir topluluğun ödeyeceği bedel, toplum, halk olamamaktan, geleceği bugün, “biz”i “ben” için feda etmekten, sonunda “bugün”ü de, “ben”i de kaybetmekten başka bir şey değil!

Kimse, on yıllardır var oluş mücadelesi veren bu halka, bu halkın çocuklarına böyle ağır bir bedeli ödetme hakkına sahip değil, ödetemez. Mücadele, bugün de, gelecekte de bir toplum, bir halk olarak onuruyla var olmaya devam edecek, "toplumcu düşünceye sahip ben”ler, “biz”ler içindir…