Erhürman’ın ziyaretleri

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceliklerinin Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman,Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Okul Öncesi, Alasya İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu,Canbulat Ortaokulu,Dome Otel çalışanları, Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulüplerini ziyaret etti.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının artık daha aktif olmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Önceliğimiz Kıbrıs Sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılmasıdır. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı, ortaya koyacağız” dedi.

Adadan çıkan hidrokarbonun, güvenli ve verimli biçimde kullanılmasının yolunun, adada barışı ve çözümü sağlamak olduğunu söyleyen Erhürman, adada arzu edilen bir çözüme ulaşılana kadar temel hedefin hem çözüme hazırlanmak hem de çözüme kadar kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmak olduğunu belirtti.



Erhürman, KKTC’nin, Türkiye dışında kimse tarafından tanınmadığı için kurulması gereken dış ilişkileri kurabilecek tek makamın Cumhurbaşkanlığı olduğunu vurgulayarak, “Nasıl oluyor da biz çözüm için bu kadar çaba sarf ettikten sonra, Coronavirus mazeret gösterilerek, kapılar kapatılıyor ve BM ile AB buna göz yumuyor? Bunu içimiz kaldırmıyor. Cumhurbaşkanlığı makamını çok daha aktif kullanmamız lazım” şeklinde konuştu.

10-15 ayda değişen hükümetler ile ülkede ne turizm ne eğitim ne sağlık ne de spor politikalarının hazırlanabileceğine de dikkat çeken Erhürman, “Birbirimizle didişmekle vakit harcıyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı, kesintisiz, koalisyon ortaksız, erken seçimsiz bir dönemi vardır. Cumhurbaşkanı da bu 5 yıllık döneminde, içerideki olaylarla da ilgilenmekzorundadır. Liderlik yapmak zorundadır. Bunun için de yeterli anayasal yetkisi vardır” dedi.