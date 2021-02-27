Erhürman:Kaos sizden değil toplumdan kaynaklanıyormuş gibi yapın ve sorumluluğunuzu unutturmaya çalışın!''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci
Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:
Basiretsizseniz, beceriksizseniz, yönetemiyorsanız, herkesi birbirine düşürün, basın mensuplarına saldırın, saldırtın, gündemi değiştirin, yarattığınız kaos sizden değil toplumdan kaynaklanıyormuş gibi yapın ve sorumluluğunuzu unutturmaya çalışın. Bilinen taktiktir. Tutmayacak!!
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