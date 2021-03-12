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Erhürman:Kıbrıs Türk halkı ne yakın ne de uzak geleceğini öngörebiliyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Erhürman:Kıbrıs Türk halkı ne yakın ne de uzak geleceğini öngörebiliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

Bugün 31'i yerel, 38 vaka. Vaka sayımız düşmüyor. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün dayanacak gücü kalmadı. Öngörülebilir bir aşılama programımız yok. Okullarımız eğitime başlayamıyor. Eğitimde açık her gün büyüyor. Turizmin, yükseköğretimin ne zaman hareketleneceği belli değil. Hükumet, bırakın tüm bunları, hala "1500 TL"lerde bile öngörülebilirliği sağlayabilmiş değil.

5 artı BM toplantısı öncesi BM, AB, ABD, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı federasyon diyor. Sn. Tatar federasyon görüşmeyeceğini söylüyor. Bu şartlar altında toplantıya niye gidiyor olduğumuz dahi kimse bilmiyor.

Kıbrıs Türk halkı ne yakın ne de uzak geleceğini öngörebiliyor. İşte Kıbrıs Türk halkının gündemi. İşte hal-i pür melalimiz!

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