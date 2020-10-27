Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”

Katıldığı tv programında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, şöyle konuştu;

“Ciddi bütçe açığı ortada… Ama o yine de maliyenin işidir.. Ya kapanan esnaf kimin işidir? Otellerde de yüzlerce insan çalışıyor. Pandemi de ‘saldım çayır mevlam kayıra’ modunda… Ortada hükümet de yok. Türkiye kökenli ailelerin de Kıbrıs kökenli ailelerin de çocukları adadan göç ediyor… Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”