  • BIST 1.153
  • Altın 502,018
  • Dolar 8,1625
  • Euro 9,6591
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 11 yeni vaka!

Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”
Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”

Katıldığı tv programında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, şöyle konuştu;

“Ciddi bütçe açığı ortada… Ama o yine de maliyenin işidir.. Ya kapanan esnaf kimin işidir? Otellerde de yüzlerce insan çalışıyor. Pandemi de ‘saldım çayır mevlam kayıra’ modunda… Ortada hükümet de yok. Türkiye kökenli ailelerin de Kıbrıs kökenli ailelerin de çocukları adadan göç ediyor… Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikal Platform, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti27 Ekim 2020 Salı 18:18
  • Erhürman:Memlekette çocuklarımıza hibe ve kredi sağlayamayacaksak ne amaçla burada kalıp üretecekler?”27 Ekim 2020 Salı 18:04
  • Mobilyacılarda Maraş heyecanı27 Ekim 2020 Salı 17:46
  • Amcaoğlu: Tüm ödemeler aksatılmadan yapılıyor27 Ekim 2020 Salı 17:18
  • HP Genel Başkanı Senin: Parti olarak özeleştiri ve yeniden yapılanma sürecindeyiz27 Ekim 2020 Salı 15:59
  • KIB-TEK yetkilileriyle görüşmeler randevu usülü yapılacak27 Ekim 2020 Salı 15:58
  • Oğuz: Kişisel menfaatlere UBP’de yer yoktur27 Ekim 2020 Salı 15:53
  • Pile yasta!27 Ekim 2020 Salı 15:52
  • Cumhurbaşkanı Tatar adaya döndü!27 Ekim 2020 Salı 15:51
  • “Ziya Rızkı’nın Öğretileri Bizim İçin Vazgeçilmezdir”27 Ekim 2020 Salı 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti