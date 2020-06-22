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Erhürman:Nereden tutarsak elimizde kalıyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumetin hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiğini söyledi.
Erhürman:Nereden tutarsak elimizde kalıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumetin hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiğini söyledi.

“Gerçekten inanılır gibi değil” şeklinde konuşan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Bugün Meclis'te öğrendiklerimiz:

  1. Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın ülkeye giriş yapılmasının hukuka aykırı olduğu bakanlar tarafından da biliniyor (bir bakan tarafından kürsüden söylendi).
  2. Buna karşın Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın giriş sadece meşhur jet olayında olmadı. Benzer biçimde hukuka aykırı olan başka girişler de var (bir bakan tarafından kürsüden söylendi).
  3. Gümrük görevlisi uçağın geleceğine dair sözlü bilgi aldı, dahası Sivil Havacılık Dairesi hava alanındaki tüm birimlere sistem aracılığı ile bilgi verdi (Sn. Denktaş'ın kürsüden okuduğu polis raporundan). Ama buna rağmen girişte gümrük kontrolü yapılmadı.
  4. Girişte Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden iki personel yolcuların ve mürettebatın ateşini ölçtü. Ancak nasıl olduysa Sağlık Bakanlığı'nın Girne Kaza Sorumlusu Sıhhiye Müfettişi'nin yolcularla ilgili hiçbir bilgisi yoktu (Sn. Denktaş'ın okuduğu polis raporu).
  5. Yolcular karantina oteli olmayan bir otele götürüldü (Sn. Denktaş'ın okuduğu polis raporu).
  6. İlgili kişiler Lapta'da hiçbir faaliyette bulunmadı (Sn. Tatar kürsüden söyledi)
  7. İlgili kişiler Girne'de alışveriş yaptı, yemek yedi, Gazimağusa'da PCR yapmak istedi, Hastane'ye ilk gidişte PCR testi olmadığı için yapılamadı. Ertesi gün Hastane'de PCR testi yapıldı. İlgili kişiler İskele'de lojmanda kaldı ve Gazimağusa'da kahvaltı etti (Sn. Denktaş'ın okuduğu polis raporu). Bütün bunlar Sağlık Bakanı'nın karantinada olduklarını sandığı ortamda oldu.
  8. İlgili kişilerin temas ettikleri kişiler karantinaya alınmadı, teste tabi tutulmadı (Sn. Sağlık Bakanı'nın sorulan soru üzerine verdiği yanıt).

Kısacası, nereden tutarsak elimizde kalıyor ve defalarca sormamıza karşın alamadığımız bilgiler bir bir açığa çıkarken hükumet hiçbir şey olmamış gibi davranmaya ve davranılmasını istemeye devam ediyor. Gerçekten inanılır gibi değil!!!”

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