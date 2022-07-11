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Erhürman:Onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum

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Erhürman:Onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum
Erhürman:Onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel BaşkanıTufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Erhürman paylaşımında ‘Kıbrıs Türk basını 133. yaşında. Ve bu ülkede düşünceyi açıklama özgürlüğü için hala yüz yıl öncesinin zihniyetiyle mücadele etmek gerekiyor!..Düşüncesinin, sözünün onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum. 11 Temmuz Basın Günü kutlu olsun..’ dedi

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