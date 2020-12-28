Erhürman:Pandemi Hastanesi için yüz civarında hemşireye ihtiyaç var. İşte planlama ve yönetim!!!

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Sn. Pilli'nin Meclis'te verdiği rakamlara göre Mart'tan bu yana pandemi dolayısıyla 200'ün üzerinde "mevsimlik işçi" istihdamı yapıldı. Hemşireler de "mevsimlik" statüsünde istihdam edildi.

Pandemi Hastanesi Mart'tan beri konuşuluyor. Muhalefet olarak kadrolu hemşire istihdamını her durumda destekleyeceğimizi defalarca açıklamış olmamıza karşın 9 ay içinde bu konuda hiçbir hazırlık yapılmadı. Sonuç: Şu anda Pandemi Hastanesi'nin devreye girebilmesi için yüz civarında hemşireye ihtiyaç var. İşte planlama ve yönetim!!!