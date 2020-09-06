  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Erhürman:“Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindi”

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini” söyledi.
Erhürman:“Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini” söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman dün Mutluyaka, Mormenekşe ve Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini savunan Erhürman, en başta ‘karantinasız giriş yaptırmayın’ uyarısında bulunduklarını ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Erhürman, “Turist getireceklerini söyleyerek açtılar. Ne oldu? En kalabalık otelin doluluk oranı yüzde 20’yi geçemedi. Sağlığı da, ekonomiyi de, eğitimi de kaosa soktular. Öngörüsüzlük, hesapsızlık maalesef hat safhada” dedi.

 

Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini, bundan dolayı da son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini ifade eden Erhürman, “Sürecin yönetilmemiş olması bizi maalesef duvara doğru götürüyor” dedi.

 

EKONOMİK KARARLARI ELEŞTİRDİ

Pandemi sürecinde hükümetin ekonomik kararlarını da eleştiren Erhürman, ilk günden itibaren özel sektörü, hayvancıyı, çiftçiyi, ulaşım sektörünü desteklemek gerektiğini savunduklarını söyledi.

Erhürman, “Bu sektörleri desteklemek maliyeyi de desteklemektir. Çünkü onlar kazanırsa, onların vergileriyle maliye de gelir elde edecek. Ama hükümet dinlemedi, anlamadı, yapmadı. Geldiğimiz noktada binlerce yeni işsiz ve evine ekmek götüremeyen insanımız var” dedi.

Ekim ayında seçilecek Cumhurbaşkanı’nın kucağında pandemi, ekonomi, eğitim ve Doğu Akdeniz gibi önemli sorunlar bulacağını ifade eden Erhürman, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, aynı anda hem Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereleri sonuca ulaştırmak için uğraşacak, aynı anda Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, sporcularımızın yurtdışına çıkmasından, Yeşil Hat Tüzüğü’nün sınırlarının genişletilmesine kadar her alanda aralıksız dışarıyla bağlantı kuracak” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…06 Eylül 2020 Pazar 16:46
  • Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”06 Eylül 2020 Pazar 16:44
  • Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı06 Eylül 2020 Pazar 16:37
  • Erhürman:“Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindi”06 Eylül 2020 Pazar 16:34
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama… “3 günlük karantinasız giriş kararı revize edildi06 Eylül 2020 Pazar 16:31
  • KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı06 Eylül 2020 Pazar 16:26
  • Tam filmlik olay! Sahte evrak düzenleyip, tedavüle sürdüler06 Eylül 2020 Pazar 10:44
  • Güzelyurt'ta hırsızlık06 Eylül 2020 Pazar 10:41
  • Güney Kıbrıs'tan kaçak araç motoru getirdi yakayı ele verdi06 Eylül 2020 Pazar 10:34
  • Kumarhane'de hırsızlık!06 Eylül 2020 Pazar 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti