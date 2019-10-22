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Erhürman:Partinin tavrını anket sonuçları belirlemiyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı ve cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklanan anket sonuçları ile ilgili soruları yanıtladı.
Erhürman:Partinin tavrını anket sonuçları belirlemiyor

Erhürman, dün akşam Parti Meclisi toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini ve bu hafta içerisinde de MYK’nın toplanarak, görev dağılımını gerçekleştireceğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “MYK toplanacak ve kendi içerisinde görev dağılımını yapacak. MYK’nın ilk toplantısında belirlenecek o da herhalde bu hafta içinde olacaktır” dedi. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yayınlanan anket sonuçları ile ilgili de açıklamada bulundu.

Tufan Erhürman, anket sonuçlarını her zaman değerlendirdiklerini ancak partinin tavrını verilerin belirlemediğini söyledi. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Genel Sekreterliğimden bu yana 4 yıldır partide yönetici görevi yapıyorum ve hep söylediğim şey aynıdır; anket sonuçları bizim her zaman değerlendirdiğimiz, içeriğine baktığımız sonuçlardır. Ama hiçbir zaman onlardan hareketle tarzımızı, tavrımızı belirlediğimiz veriler değildir.

Yani şu anlamda söylüyorum; Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağız sorusunun CTP açısından cevabı anketlerde şöyle ise böyle yaparız değil. CTP cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili duruşunu her zaman yaptığı gibi genel olarak hedeeri doğrultusunda belirleyecek.

Yani Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir tavır alınması gerektiği; Kıbrıs sorununun kısa vadede çözülememesi durumunda gerçekten güven yaratıcı önlemler ve tek taraı hamlelerle neler yapılması gerektiği hatta Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için yapabileceklerinin neler olduğu bütün bunları değerlendirmek suretiyle CTP cumhurbaşkanlığıan yönelik tavrını belirleyecek” Erhürman,“CTP’nin 49 yıldır varolan politikalarının bugünkü konjektürde şekillenmiş hali üzerinden en doğrusu Kıbrıs Türk Halkı için nedir diye düşünüyorsak Parti Meclisi olarak onun doğrultusunda kararımızı üreteceğiz” dedi.

Erhürman bir soru üzerine CTP’nin X veya Y partinin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik tavrını görme beklentisinde olmadığını da söyledi.

Tufan Erhürman,“Biz hiç kimsenin tavrını görelim diye beklemiyoruz.Ama şunu hep söyledim kimse adayını belirlememişken niye hep CTP’ye soruluyor bu soru.Bence anlamlı bir sorudur. Ama bu soru şu anlama gelmez. Biz bekliyoruz şu aday olacak mı olmayacak mı anlamında bir soru değil.

Niye hep CTP’ye soruluyor sorusunu kamuoyunun da bir biçimde kafasına düşürmek istiyorum çünkü kimse şu ana kadar adaylık açıklamadı.

Bütün bu anketler de kimsenin adaylık açıklamadığı koşullarda yapılan anketlerdir. Ama bu bizim kararımızı üretmek için X’nin Y’nin tavrını beklediğimiz anlamına gelmiyor.

Politikalarımız net 3 ayaklı vizyonumuz içerisinde cumhurbaşkanlığı makamına düşen görevler var”şeklinde konuştu. Duygularla hareket etmeyeceklerini, hedeere uygun ortak akılla üretmek gereken bir ortamda olunduğuna işaret eden Erhürman, “CTP sorumluluk bilinci ile bütün gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli zamanda da cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kararını üretecektir” dedi.

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