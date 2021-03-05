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Erhürman:Pek çok meyhane kaydını "lokanta" olarak değiştirdiği için"meyhaneler açılmayacak" denmesinin nedenini bilmiyorum!!!

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Erhürman:Pek çok meyhane kaydını "lokanta" olarak değiştirdiği için"meyhaneler açılmayacak" denmesinin nedenini bilmiyorum!!!
Erhürman:Pek çok meyhane kaydını "lokanta" olarak değiştirdiği için"meyhaneler açılmayacak" denmesinin nedenini bilmiyorum!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''meyhaneler kapalı kalacak'' söyleminin gerçekçi olmadığını belirtti.

İşte o paylaşım:

Pek çok meyhane kaydını "lokanta" olarak değiştirdiği için "meyhane" kayıtlı işletme kalıp kalmadığını bilmediğim gibi, kararlarda lokanta/meyhane ayrımının ısrarla sürdürülmesinin ve "meyhaneler açılmayacak" denmesinin nedenini de bilmiyorum!!!

Bu arada kararın 15. maddesi yine kafa karıştırsa da, anlamak için hukuki yorum yöntemlerine başvurmak zorunda kalarak, kafelerin de lokantalarla aynı kurallara bağlı olarak açılacağı sonucuna varıyorum!!!

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