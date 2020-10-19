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Erhürman:Sayın Akıncı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim.

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Erhürman:Sayın Akıncı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim.
Erhürman:Sayın Akıncı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim.

İşte Tufan Erhürman'ın açıklaması:

İrade ve demokrasi açısından çok tartışmalı bir seçimi geride bıraktık. Bunlar elbette değerlendirilecek, söylenmesi gerekenler söylenecek. Bu ülkede demokrasi mücadelesi dün başlamadı; bugün bitmeyecek. Ama nihayetinde seçim bitti. Sayın Akıncı’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Sayın Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim.

Seçim süreci boyunca hep işaret ettiğimiz, önemli olan ondan sonrasıdır dediğimiz 19’u geldi işte. Şimdi içeride de, dışarıda da çok büyük sorunlarla karşı karşıya olan biziz, hepimiziz. İşsiz kalanlar, “ödeneksiz izin”de olanlar, kepenk indirenler, çocuklarının eğitiminden, bu ülkeyi terk etmesinden, sevdiklerinin sağlığından endişe duyanlar bizim insanlarımız.

Hiçbirimiz bir diğerimizin “öteki”si değiliz. Önümüzdeki yollar engebeli, dikenli. Öfkeyle değil, sevgiyle, hep birlikte yürüyeceğiz. Evet özne biziz. Ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın… Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duracak. Varlığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi geliştirerek geleceğe biz taşıyacağız…

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