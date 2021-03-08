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Erhürman:"Sayın Tatar'ın art arda gelen açıklamaları çok değerli zamanın israfı..."

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, BM Üst düzey  diplomatı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasını eleştirdi ...
Erhürman:"Sayın Tatar'ın art arda gelen açıklamaları çok değerli zamanın israfı..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, BM Üst düzey  diplomatı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasını eleştirdi ...

İşte o açıklama:

Hiç olmazsa, federasyonda biri egemen, diğeri egemen olmayan iki toplum bulunmadığı, egemenliğin iki toplum arasında siyasi eşitlik çerçevesinde paylaşıldığı anlaşılsa...

Belki o zaman Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili gerçekçi ve en önemli tartışmanın "siyasi eşitlik"le ilgili olduğu anlaşılıp doğru noktaya konsantre olunacak ama nerde!!! Sn. Tatar'ın art arda gelen açıklamaları çok değerli zamanın israfından başka bir şey değil!!!

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