Erhürman:"Sayın Tatar'ın söylediklerini duyunca gerçekten kulaklarıma inanamadım"

Az önce Sayın Ersin Tatar'ı şaşkınlıkla izledim. "Neredesin ya Tufan Erhürman... Dedim kendine ayarla, yapamadı"" şeklindeki açıklamalarını duyunca kulaklarıma inanamadım. Sözünü ettiği Dome Otel'in kullanılmasıydı. Telefonumda kayıtlar olduğu için gün ve saat vererek açıklıyorum. Her şeyden önce Dome Otel'in kullanılması isteniyorsaydı doğrudan Otel'in aranması gerekirdi. Buna karşın Sayın Tatar beni aradı ve bu konuda yardım istedi. Ben Bayram Karaman ile konuştum. Kendisi yardımcı olabileceğini söylediği için de 20 Mart 2020 Cuma günü bunu Sayın Tatar'a bildirdim. Ardından da aynı gün saat 15:20'de kendisine Karaman'ın telefon numarasını mesaj olarak attım. Bugün de Karaman'ın beni arayıp doksan odayı yarın için ayarlayabileceğini söylemesi üzerine saat 11:26'da Sayın Tatar'ı arayıp bu bilgiyi kendisine aktardım. "Bu akşama olmaz mı" diye sorunca, kendisine Karaman'ı aramasını, bunun olabileceğini düşündüğümü söyledim. Sayın Tatar teşekkür etti ve telefonu kapadık. Az önce canlı yayında Sayın Tatar'ın söylediklerini duyunca gerçekten kulaklarıma inanamadım. Biz baştan beri her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik ve ne zaman yardım istendiyse elimizden geleni yaptık. Bu olayda yaşananlar da bunlardı. Hem şaşırdım hem de gerçekten üzüldüm. Bu kadarı da olmaz diye düşündüğümüz ne varsa maalesef oluyor! Ama biz nasıl günlerden geçtiğimizin farkındayız. Her şeye rağmen yardıma hazırız çünkü bu zor dönemde halkımız için her türlü çabayı göstermek ve dayanışma içinde olmak zorunluluğumuzun bilincindeyiz.