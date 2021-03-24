Erhürman:“Seçimden kaçışları yok"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Erhürman, salgın nedeniyle özel sektörün çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu konuda hükümete Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nü imzalanamadan önce önerilerde bulunduklarını anımsattı, şöyle devam etti:

“Salgın desteği için sadece 80 milyon”

“Ses yükseltiyoruz, öneriler yapıyoruz ama karşılık bulmuyoruz. Çok fazla öneriler sunduk sıkıntılara yönelik olarak ama karşınızda duvar var. Özel sektörün durumunu borçla borcunu kapatacak noktaya itiyorsunuz. Tam da bu dönemde ekonomik protokolü imzalıyorsunuz. Biz imza öncesinde sizlere dedik.. Bağıra bağıra da söyledik, sakin sakin de söyledik. Özel sektöre ödeyeceğiniz kalemlere odaklanın bu protokolde dedik. Ne oldu 20 milyon çiftçiye, 30 milyon turizmciye, 30 milyon esnafa… 2021 yılı için toplam 80 milyon ayrıldı özel sektöre 3 milyar 250 milyonluk paketten, yani yüzde 2’si sadece. Ve ne oldu şimdi bu 1500 TL’ler için 60 milyon zaten ödeniyor. Demek ki bu ödenekten kaldı 20 milyon!”

" Eylem imkanları zorlanacak"

Muhalefetin neden daha etkin olamadığına yönelik bir soru üzerine Erhürman şunu söyledi:

“Meclis’teki sözün kıymeti kalmadı, dediğim gibi bağırarak da söylesen, sakin sakin de söylesen duvara çarpıp geri geliyor. Dolasıyla başka bir şey yapmak gerekiyor. Ama bu noktada sokağa dökülme noktasında pandemi sorunu yaşıyorsunuz. Çünkü olası bir eylem sonrasında yaşanabilecek bir bulaştan sorumlu olursunuz. Dolasıyla yeni şeyler yapılması gereken bir dönemde olduğunun fena halde farkındayız. Bunla ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp bunu paylaşacağız. Sadece eleştirinin ve önerinin yetmediğini görüyoruz çünkü karşıda bunun alıcısı yok. Ortaya koyduğunuz önerisinin hayata geçmesi için her türlü eylem imkanıyla zorlayacağımız bir süreçteyiz. Çünkü artık bıçak kemiği delip geçti!”

“Seçim için bizimle istişare etmeye mecbursunuz”

Erken seçim tartışmalarını değerlendiren Erhürman, hükümet edenlere eleştiride bulundu:

“Seçimden kaçışları yok.. Hükümet sıraları o kadar bir ambale olmuş durumda ki, sanıyorlar seslerini çıkarmadıkları zaman kendiliğinden seçim tartışması ortadan kalkıyor. Normal şartlarda haziranda bir ara seçim var ve iki ay önce seçim yasakları başlar. Meclisin nisan ayında seçim tarihi belirlemesi gerekiyor ki haziranda bir seçim yapılmasın. 15 gün içerisinde Meclis’ten bir karar çıkması gerekiyor, çıkmazsa haziranda tek bir vekil için seçim var. Memleketin derdi seçim değil geçimdir diyorsanız o zaman tek bir seçim yapacaksınız – ki o nedenle biz erken seçimi haziran sonu yapalım diyoruz- yada ekim sonrasına seçimi atalım diyorsanız bile bu meclisten karar geçirmeniz gerekiyor. Siz bu kararı kendi başınıza alabileceğinizi mi sanıyorsunuz. Meclis komitelerinde çoğunluğunuz yok. İstediğinizi yapabilecek bir konumda değildiniz. Azınlık hükümeti olduğunuzu içselleştirmiş değilsiniz. Muhalefetle işbirliği yapma ihtiyacınız vardır. Seçim tarihi için muhalefetin de söz hakkı vardır. Siz ne zaman isterseniz seçim o zaman olmayacak. Bizimle istişare etmeye mecbursunuz ”