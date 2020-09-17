Erhürman:“Seçimlerde mutlaka oy kullanın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere masasındaki tezin federasyon olduğunu, konuşulan diğer seçeneklerin bugünkü koşullarda mümkün görünmediğini bildirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere masasındaki tezin federasyon olduğunu, konuşulan diğer seçeneklerin bugünkü koşullarda mümkün görünmediğini bildirdi.

Çözümün Kıbrıs Türk halkının önünü açacağına inandığını vurgulayan Erhürman, seçim sonrasında yapılması öngörülen konferansa atıf yaparak “5’li konferansta da masada federasyonun olduğu herkesin malumudur” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Diyalog TV 2020’de katıldığı ‘360 Derece Özel’ programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Gençlerin bir sorusuna cevap verirken Erhürman, Kıbrıs’ta bir çözüm alternatiflerinin belli olduğunu söyledi.

Erhürman şunları kaydetti:

“Masada konuşacağınız konu ya üniter devlet, ya konfederasyon, ya federasyon, ya da bugünkü koşullarda AB çatısı altında iki ayrı devlet olur çözüm. Diğerleri var olanın devamıdır. Kıbrıs sorununu çözecekseniz bu dördünden biridir. Üniter devleti ben zinhar konuşmam. Çünkü üniter devlette Kıbrıs Türk halkının elde edebileceği, azınlık hakkı konumudur. Konfederasyon ve AB çatısı altında iki ayrı devleti birlikte değerlendiriyorum. Konfederasyon tanınmış bir devletin, bir anlaşmayla işbirliği yapmasıdır. Konfederasyon da tanınma gerektirir. Bu da BM Güvenlik Konseyi’nin ‘KKTC tanınmasın’ diyen kararının kalkmasını gerektirir. Burada da 5 daimi üyenin bizi tanıması gerekir. Bu da yetmez Kıbrıslı Rumların da bizi tanıması gerekir. O da yetmez bütün Avrupa Birliği üyesi devletlerin de bizi tanıması gerekir. Bunlar şu anki konjonktürde bana mümkün gelmiyor.”

“5’Lİ KONFERANS”

Masada onlarca yıldır federasyonun konuşulduğunu söyleyen Erhürman, federasyonun orijinalinde bir Türk tezi olduğunu söyleyerek, “5’li konferanstan bahsediyorsak, o masada da federasyonun olduğu herkesin malumudur. Sayın Denktaş da, Sayın Talat da, Sayın Eroğlu da, Sayın Akıncı da o masada federasyonu görüştüler” dedi.

Çözümün Kıbrıs Türk halkının önünü açacağına inandığını belirten Erhürman, ancak çözüm olsun olmasın halkın önünü açmak için çalışacağını kaydetti.

“SEÇİMLERDE MUTLAKA OY KULLANIN”

Cumhurbaşkanı’nın, halkın başkanı olan kişi olduğunu söyleyen Erhürman, kendisi için liderden ziyade liderliğin önemli olduğunu ve halkın birliğini, bütünlüğünü sağlaması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma konusunda çağrıda da bulunan Erhürman, “Gerekli önlemler alınırsa sandıkta oy kullanma, marketten alışveriş yapmaktan daha güvenlidir” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI SEMBOLİK HALE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Cumhurbaşkanlığı’nın beş yıllık istikrarlı görev süresine hem dışarıda, hem içeride ihtiyaçları olduğunu söyleyen Erhürman, 10 -15 aylık hükümetlerle bir şey yapamama sıkıntılarının, insanların siyasete olan güvenini sarstığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı makamının dışarıya açılan tek siyasi pencere olarak da görülebileceğini vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“Hükümetler istikrarsız bir yapıdayken, yürütmenin en istikrarlı makamının yanı sıra halkın doğrudan oyuyla seçildiği için de meşruiyet sorunu da yaşamaz. Böyle bir makamı sembolik hale çekmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki en aktif yer olması gereken yer orası. Hem dışarıdaki yetkileriyle, hem içeride hükümetler istikrarsızken liderlik yapma konusunda en aktif olunması gereken yerdir.”

“MARAŞ AÇILIMI DERHAL BAŞLAMALI”

Maraş açılımının uluslararası hukuk çerçevesinde derhal başlaması gerektiğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“İlk iş oranın askeri bölge olmaktan çıkartılmasıdır. Bunun için de Türkiye ile gerekli temasın yapılması gerekmektedir. Aynı anda Taşınmaz Mal Komisyonu ile temasa geçinilmesi ve BM’ye ‘Biz hazırız. Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde açıyoruz. Sizinle istişareye geldik. Oturalım istişare edelim, gerekirse müzakere edelim’ demeliyiz. Aynı dönemde Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişlemesi için AB ile temasa geçeceğiz”

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA SPOR KOMİTESİ

Sporcuların dışa açılması için Cumhurbaşkanlığı’nda bir spor komitesi kuracağını söyleyen Erhürman, Kıbrıslı Rumlara da İki Toplumlu Spor Komitesi önereceğini söyledi.

“Bizim en büyük zenginliğimiz beşeri sermayemizdir, insan kaynaklarımızdır” diyen Tufan Erhürman, bundan sonuna kadar yararlanacaklarını belirtti.